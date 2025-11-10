Litauen ernennt neuen Verteidigungsminister (dpa / chromorange)

Kaunas tritt die Nachfolge seiner Parteikollegin Sakaliene an. Diese war vor rund drei Wochen nach einem Streit mit Regierungschefin Ruginiene über den Verteidigungshaushalt zurückgetreten.

Kritiker halten dem 40-jährigen Kaunas mangelnde Erfahrung im Verteidigungsbereich vor. Das NATO-Mitglied Litauen

grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr angesehen. Das Land rüstet seine Armee massiv auf. In Litauen wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr stationiert sein.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.