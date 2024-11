Dem festgenommenen US-Rapper Sean "Diddy" Combs werden zahlreiche Sexualverbrechen vorgeworfen. (IMAGO / Future Image / Dennis Van Tine )

Wie aus Gerichtsdokumenten hervorging, lehnte ein US-Richter nun zum dritten Mal eine Freilassung gegen Kaution ab. Combs Anwälte hatten eine Kaution in Höhe von etwa 50 Millionen Dollar angeboten, damit ihr Mandant in den Hausarrest wechseln darf.

Seite Mitte September sitzt Combs in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Combs plädierte auf nicht schuldig. Der Prozessbeginn ist vorläufig auf Mai festgesetzt.

