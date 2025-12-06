Medienberichte

Auf welchen Betrag soll der Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio steigen? Die KEF hat laut Medienberichten überraschend ihre Empfehlung gesenkt. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Bisher lag die Empfehlung bei 18 Euro 94. Aktuell beträgt der Rundfunkbeitrag 18 Euro und 36 Cent pro Monat. Weil nicht alle 16 Bundesländer zugestimmt haben, konnte noch keine Erhöhung vollzogen werden.

Die jetzt verringerte Beitragsempfehlung ist dem Bericht zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass Mehrerträge festgestellt wurden. Der Grund dafür sei, dass mehr Haushalte den Rundfunkbeitrag zahlten. Außerdem hätten die Anstalten weniger ausgegeben als erwartet, unter anderem wegen der unklaren Lage rund um den Rundfunkbeitrag.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.