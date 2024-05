Kommunalwahlen in Thüringen

Kein AfD-Sieg im ersten Anlauf - CDU und Linke begrüßen Zwischenergebnisse

Bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen in Thüringen hat die AfD im ersten Anlauf kein Spitzenamt gewonnen. Die Entscheidung fällt in den meisten Städten und Landkreisen in Stichwahlen. Insgesamt dürften es neun von 13 angetretenen AfD-Kandidaten in die zweite Wahlrunde schaffen.