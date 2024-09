Zuwanderung

Zuvor hatte Bundesinnenministerin Faeser ein Verfahren für Zurückweisungen von Geflüchteten an der Grenze vorgeschlagen, das nach Ansicht der SPD-Politikerin rechtskonform ist. Die Forderung der CDU, dazu in Deutschland einen nationalen Notstand gemäß EU-Recht auszurufen, wurde dabei nicht erfüllt. Dieses Vorhaben wird in einem Papier als "riskant" abgelehnt.

Faesers Plan sieht eine größere Rolle für die Bundespolizei vor; das sogenannte Dublin-Verfahren soll schneller betrieben werden. Dabei wird festgestellt, welches europäische Land für ein Asylverfahren zuständig ist. Die Bundespolizei soll prüfen, ob es freie Haftplätze gibt und gegebenenfalls beim zuständigen Gericht Haft beantragen, damit Betroffene nicht untertauchen. Die Bundesregierung will das Gespräch suchen, damit die Länder, die Migranten zurücknehmen sollen, kooperieren.

