Klimabericht zu Europa

2025 brannte es auch im spanischen Galizien. (picture alliance / abaca / Europa Press)

Das geht aus einem Bericht hervor, der vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, dem EU-Beobachtungsdienst Copernicus und der Weltwetterorganisation WMO herausgegeben wird. Der Bericht bestätige, dass sich Europa seit 1980 zweimal so schnell wie der globale Durchschnitt erwärmt habe, sagte WMO-Generalsekretärin Saulo. Europa sei damit der sich schnellsten erwärmenden Kontinent der Welt. Die Meeresoberflächen erlebten im vergangenen Jahr sogar die höchsten Durchschnittstemperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen; 70 Prozent der Flüsse führten weniger Wasser als gewöhnlich.

Die Klimafachleute warnen vor den Folgen der Erderwärmung, die schon jetzt gravierend seien. Hitzewellen träten häufiger auf und würden stärker. Insbesondere in Südeuropa hätten Dürren Waldbrände befeuert. Zudem seien Gletscher in allen europäischen Regionen weiter geschmolzen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.