Berliner Sicherheitskonferenz

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Archivbild) (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Kein Land in Europa könne sich allein verteidigen, sagte die FDP-Politikerin im ARD-Fernsehen. Deshalb brauche man nicht nur eine Zusammenarbeit unter den EU-Staaten, sondern auch mit NATO-Partnern wie Großbritannien oder Norwegen. Hinzukomme, dass man mit den USA keinen verlässlichen Partner mehr habe, betonte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament.

In Berlin beraten heute Politiker, Militärvertreter und Wirtschaftsexperten auf einer Sicherheitskonferenz über die Stärkung der Verteidigung in Europa. Weitere Themen sind eine Ausweitung der Rüstungsproduktion sowie der Umgang mit neuen Technologien.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.