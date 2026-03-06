Diskussion über hohen Krankenstand in Deutschland. (Symbolbild) (picture alliance / blickwinkel / McPHOTO / B. Leitner)

Die aktuell hohen Krankenstände seien ein echtes Problem, sagte Dulger dem Nachrichtenportal T-online. Alles, was missbräuchliche Krankmeldungen erschwere, sei deshalb hilfreich. Eine Idee wäre die Einführung eines Karenztages, sodass die Arbeitgeber den Lohn im Krankheitsfall erst ab dem zweiten Krankheitstag zahlten. Linken-Chef van Aken nannte Dulgers Vorstoß "widerlich". Man sei in Deutschland und nicht in den USA. Wer krank sei, solle ohne Lohnkürzung zu Hause bleiben. Das gelte für - Zitat - "Schnösel wie den Arbeitgeberpräsidenten" genauso wie für die hart arbeitende Mehrheit hier im Land.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts waren Arbeitnehmer 2024 durchschnittlich 14,8 Arbeitstage krankgemeldet – ein Anstieg um 3,6 Tage im Vergleich zu 2021. Zuletzt hatte es deshalb Forderungen nach Abschaffung der telefonischen Krankschreibung gegeben.

