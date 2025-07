Tiefseebergbau

Kein Regelwerk für Abbau von Bodenschätzen; Meeresbodenbehörde warnt vor Umgehung internationaler Regeln

Für den Abbau von Bodenschätzen in internationalen Gewässern gibt es weiterhin kein Regelwerk. Auf der Ratssitzung der Internationalen Meeresbodenbehörde, ISA, in Jamaikas Hauptstadt Kingston gelang keine Einigung auf einheitliche Standards. Die Beratungen gehen nun in der Vollversammlung der Organisation weiter, die noch bis zum 25. Juli dauert.