Das berichtet der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf eine Sprecherin der Bahn. Im Hauptbahnhof können Züge weder ein- noch ausfahren, weil ein komplettes Tragwerk beschädigt ist. Einzelne Züge werden über den Güterbahnhof Laim umgeleitet. Dennoch wird weiterhin von Fahrten nach München abgeraten. Der Schaden dürfte nach Einschätzung der Deutschen Bahn frühestens in den Nachtstunden behoben sein. Die Bahn empfiehlt, von Reisen von oder nach München abzusehen. Fahrgäste müssten mit hohen Verspätungen rechnen.

Auch Baerbock gestrandet

Betroffen war auch Bundesaußenministerin Baerbock: Die Grünen-Politikerin habe sich nun per Auto auf den Weg zurück nach Berlin gemacht, hieß es in Kreisen des Auswärtigen Amts. Am Abend stünden noch wichtige Termine in ihrem Ministerium an. Baerbock hielt sich in München zu einem Besuch der Internationalen Automobilausstellung (IAA) auf. Angereist war sie mit dem Zug.

