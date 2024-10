Metall-und Elektrobranche

Auch in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sei kein Ergebnis erzielt worden, teilten Gewerkschaft und Arbeitgeber mit - so wie schon zuvor in den Tarifgebieten Niedersachsen und Küste sowie Bayern. - Die IG Metall Nordrhein-Westfalen sprach von einem zähen Ringen. Der Arbeitgeberverband in Baden-Württemberg, Südwestmetall, lobte die ergebnisorientierte Atmosphäre.

Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber boten zuletzt eine Tariferhöhung in zwei Stufen um 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.