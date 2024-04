Kommissionsbericht

Das Logo des Palästinenserhilfswerks der UNO, UNRWA (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / DEBBIE HILL)

Israel sei bislang Beweise für seine Terrorismusvorwürfe schuldig geblieben, erklärte die Vorsitzende der von UNO-Generalsekretär Guterres eingesetzten Kommission, Colonna, in New York. Der Report hebt hervor, dass das UNRWA den israelischen Behörden regelmäßig Listen seiner Mitarbeiter zur Überprüfung vorgelegt habe. Seit 2011 habe es keinerlei Bedenken in Bezug auf diese Dokumente gegeben, hieß es.

Die Kommission untersucht nicht die konkreten Anschuldigungen Israels, wonach UNRWA-Personal auch an dem Überfall auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein soll. Diesem Vorwurf geht ein interner UNO-Ermittlungsdienst nach.

22.04.2024