Kommissionsbericht

Keine Belege für Terror-Vorwurf Israels gegen UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA

Eine unabhängige Untersuchungskommission sieht keinerlei Belege für eine Verwicklung von Mitarbeitern des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen - UNRWA - in den Terrorismus. Israel sei bislang Beweise für seine Terrorismusvorwürfe schuldig geblieben, erklärte die Vorsitzende der von UNO-Generalsekretär Guterres eingesetzten Kommission, Colonna, in New York.