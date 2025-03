Der ausgebrannte Nachtclub in Kocani in Nordmazedonien. (Armin Durgut / AP)

Innenminister Toskovski sagte, laut einer vorläufigen Überprüfung habe der Club in der Kleinstadt Kocani keine Betriebsgenehmigung gehabt. Offiziell seien die Räume für 250 Menschen ausgelegt, zum Zeitpunkt des Unglücks in der Nacht hätten sich dort aber mindestens doppelt so viele Menschen aufgehalten. In ersten Berichten war von etwa 1.500 Menschen die Rede gewesen, die sich zu einem Hip-Hop-Konzert versammelt hatten.

Bei dem Feuer waren 59 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 150 verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen löste eine für Lichteffekte eingesetzte Funkenmaschine den Brand aus.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.