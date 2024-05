Nahost-Krieg

Israelische Truppen im Gazastreifen (Archivbild). (AFP / -)

Der Auslandschef der militant-islamistischen Hamas, Hanija, erörterte das Thema nach eigenen Angaben in Telefonaten mit dem katarischen Ministerpräsidenten al-Thani und dem Chef des ägyptischen Geheimdienstes, Kamel. In den Gesprächen habe er angekündigt, noch einmal eine Hamas-Delegation nach Kairo zu entsenden, um die Verhandlungen abzuschließen. Das als Vermittler auftretende Ägypten hatte Israel und der Hamas einen neuen Vorschlag unterbreitet, der in einem ersten Schritt einen israelischen Teilabzug und die Freilassung weiblicher Geiseln vorsieht.

In Berlin erörterte Bundeskanzler Scholz das Thema in einem Telefongespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Dabei ging es nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin auch um eine Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie um Verbesserungen der humanitären Lage für die palästinensische Bevölkerung. Details der Unterredung wurden nicht mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.