Schuss auf Zwölfjährige

Keine Bodycam-Aufnahmen von Polizeischuss auf Zwölfjährige in Bochum. (Christoph Reichwein/dpa)

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der " Rheinischen Post ", vor dem Einsatz habe es keinen Grund gegeben, von einer Gefahr auszugehen. Dies sei aber für den Betrieb einer Bodycam in Wohnungen eine Voraussetzung.

Bei dem Einsatz vergangene Woche war die Zwölfjährige durch einen Schuss am Bauch getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Polizei sei ihr Zustand "kritisch, aber stabil".

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen die Beamten zuvor angegriffen hatte. Der nordrhein-westfälische Landesverband der Gehörlosen forderte als Reaktion unter anderem grundlegende Schulungen in Gebärdensprache für Einsatzkräfte. Ein Vorfall wie in Bochum dürfe sich nicht wiederholen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.