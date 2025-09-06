Portugal
Keine Deutschen unter Todesopfern beim Standseilbahn-Unglück in Lissabon

Beim Standseilbahnunglück in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon hat es laut aktuellem Stand doch kein deutsches Opfer gegeben.

    Menschen betrachten die entgleiste Standseilbahn in Lissabon.
    Bei der Entgleisung der historischen Standseilbahn "Elevador da Gloria" sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. (Armando Franca/AP/dpa)
    Das teilten die Deutsche Botschaft in Lissabon sowie portugiesische Behörden mit. Zuvor hatten Medien berichtet, bei dem Unglück sei ein deutscher Familienvater ums Leben gekommen. Nach Informationen der ARD befindet sich der Mann jedoch unter den Schwerverletzten in einem Krankenhaus.
    Ein Sprecher des staatlichen Büros für die Untersuchung von Flug- und Bahnunfällen sagte, die technische Untersuchung sei abgeschlossen und ein Bericht solle vorgelegt werden.
    Bei dem Unglück am Mittwochabend waren 16 Menschen ums Leben gekommen, 21 weitere Personen wurden verletzt.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.