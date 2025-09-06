Das teilten die Deutsche Botschaft in Lissabon sowie portugiesische Behörden mit. Zuvor hatten Medien berichtet, bei dem Unglück sei ein deutscher Familienvater ums Leben gekommen. Nach Informationen der ARD befindet sich der Mann jedoch unter den Schwerverletzten in einem Krankenhaus.
Ein Sprecher des staatlichen Büros für die Untersuchung von Flug- und Bahnunfällen sagte, die technische Untersuchung sei abgeschlossen und ein Bericht solle vorgelegt werden.
Bei dem Unglück am Mittwochabend waren 16 Menschen ums Leben gekommen, 21 weitere Personen wurden verletzt.
