Haushaltssperre in Kraft
Keine Einigung im US-Kongress: Behörden im Shutdown

In den USA ist eine Sperre des Haushalts in Kraft getreten. Damit sind im sogenannten Shutdown Regierungsbehörden von der Finanzierung abgeschnitten. Zahlreiche Mitarbeiter müssen in den Zwangsurlaub geschickt werden.

    Sonnenuntergang hinter dem Kapitolgebäude der Vereinigten Staaten in Washington DC
    Das Kapitol in Washington, D.C., Sitz des US-Kongresses mit seinen beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus (picture alliance / Zoonar / Offenberg)
    Zudem drohen Beeinträchtigungen im Flugverkehr und bei öffentlichen Einrichtungen. Von der Haushaltssperre ausgenommen sind unverzichtbare Dienstleistungen wie Flugsicherung, Polizei und Klinik-Notdienste. Zuvor waren Bemühungen zwischen den Republikanern und den Demokraten um einen Übergangshaushalt erfolglos geblieben.
    Wie lange der "Shutdown" andauert, hängt nun von einer Einigung beider Seiten ab. Der Senat will heute erneut Abstimmungen ansetzen. Das Repräsentantenhaus - die andere Kammer des US-Kongresses - würde diese Woche eigentlich gar nicht mehr tagen. Das könnte angesichts der Umstände aber außerplanmäßig geschehen. 
    Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.