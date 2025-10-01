Haushaltssperre in Kraft

Das Kapitol in Washington, D.C., Sitz des US-Kongresses mit seinen beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus (picture alliance / Zoonar / Offenberg)

Zudem drohen Beeinträchtigungen im Flugverkehr und bei öffentlichen Einrichtungen. Von der Haushaltssperre ausgenommen sind unverzichtbare Dienstleistungen wie Flugsicherung, Polizei und Klinik-Notdienste. Zuvor waren Bemühungen zwischen den Republikanern und den Demokraten um einen Übergangshaushalt erfolglos geblieben.

Wie lange der "Shutdown" andauert, hängt nun von einer Einigung beider Seiten ab. Der Senat will heute erneut Abstimmungen ansetzen. Das Repräsentantenhaus - die andere Kammer des US-Kongresses - würde diese Woche eigentlich gar nicht mehr tagen. Das könnte angesichts der Umstände aber außerplanmäßig geschehen.

