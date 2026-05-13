SPD-Chefin

Die Arbeitsministerin hatte im Bundestag wörtlich gesagt: "Niemand wandert in unsere Sozialsysteme ein." Beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes erklärte sie nun, sie sei in einer Regierungsbefragung von den - Zitat - Rechten auf das Thema angesprochen worden und habe versucht, kurz zu antworten, da man in Regierungsbefragungen nicht so viel Zeit habe. Leider sei die Antwort zu kurz gewesen. Es gebe viele gute Gründe, warum Menschen in unser Land kämen: weil sie vor Verfolgung, Krieg und Terror flöhen oder als Fachkräfte dringend gebraucht würden. Sie verabscheue es, wenn Rechtsextreme genau diese Gruppen für ihre schmutzigen politischen Geschäfte gegeneinander ausspielten.
Bas fügte hinzu, bereits zu Beginn ihrer Amtszeit habe sie verdeutlicht, dass es Sozialleistungsmissbrauch gebe und man dagegen vorgehen werde. - Bas’ Antwort vergangener Woche hatte in Medien und Politik teils empörte Reaktionen ausgelöst.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.