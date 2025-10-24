Der ukranische Präsident Selenskyj gibt beim EU-Gipfel in Brüssel eine Pressekonferenz. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Im Abschlussdokument heißt es lediglich, man sei sich darin einig, den Finanzbedarf der Ukraine für die Verteidigung für 2026 und '27 zu decken. Die EU-Kommission wurde aufgefordert, Optionen für eine finanzielle Unterstützung auszuarbeiten.

Belgien hatte mit einer Blockade gedroht, da der Großteil der russischen Vermögenswerte dort lagert und es Schadenersatzforderungen aus Moskau befürchtet. Es will nun Garantien, die Risiken nicht alleine tragen zu müssen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.