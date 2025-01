Die Unruhen in Kongo halten an. (AP/dpa/Samy Ntumba Shambuyi)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur ACP berichtete, sagte der kongolesische Präsident Tshisekedi seine virtuelle Teilnahme an einem für heute geplanten Krisentreffen der Ostafrikanischen Staatengemeinschaft, EAC, ab. An dem Gipfel sollte auch die in den Konflikt involvierte Regierung des Nachbarlandes Ruanda teilnehmen. US-Außenminister Rubio rief alle Parteien zu einem sofortigen Waffenstillstand auf.

Zu Beginn der Woche war die M23-Rebellenmiliz, die laut Vereinten Nationen von Ruanda unterstützt wird, in die Millionenstadt Goma eingedrungen. Zuvor hatte sie im Zuge einer Offensive in der rohstoffreichen Region im Osten Kongos große Geländegewinne erzielt.

