Hakenkreuz-Skandal

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, wird es kein Ermittlungsverfahren geben. Für ein strafbares Verhalten lägen keine ausreichenden Anhaltspunkte vor. Born habe das Hakenkreuz weder verbreitet noch öffentlich verwendet.
Der Abgeordnete hatte eingeräumt, bei einer geheimen Wahl im Landtag auf dem Stimmzettel hinter dem Namen eines AfD-Abgeordneten ein Hakenkreuz gezeichnet zu haben. Born trat anschließend als Landtagsvizepräsident zurück und legte seine SPD-Ämter nieder.
