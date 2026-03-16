Brüssel

Keine EU-Einigung über Verlängerung der freiwilligen "Chatkontrolle" im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch

Die freiwillige Kontrolle von privater Kommunikation im Internet durch Online-Plattformen im Kampf gegen die Darstellung von sexuellem Kindesmissbrauch wird nicht verlängert. Unterhändler der EU-Staaten und des Parlaments konnten sich nicht auf einen Kompromiss einigen, wie eine Sprecherin der zyprischen Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte.