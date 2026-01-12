Winterwetter

Durch Glatteis gab es mehrere Unfälle. (Markus Klümper / dpa / Markus Klümper)

Im Auto-, Bahn- und Flugverkehr kam es zu Einschränkungen, aber nicht zu einem Stillstand. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main wurden 104 Flüge annulliert. Die Deutsche Bahn reduzierte beispielsweise auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main die Geschwindigkeit. Im Straßenverkehr gab es Unfälle durch Glätte.

Fachverband fordert Erfassung von Fußgänger-Unfällen

Der Fachverband Fußverkehr Deutschland fordert angesichts des Winterwetters die statistische Erfassung von Unfällen auf Gehwegen. Bislang werde amtlich nicht erfasst, wie viele Menschen in diesen Tagen auf glatten Gehwegen verunglückten. Verkehrsunfälle würden nur gezählt, wenn darin mindestens ein Fahrzeug verwickelt sei. Deshalb müsse das Unfallstatistik-Gesetz geändert werden. Zudem solle das Räumen und Streuen von Gehwegen wie bei Schornsteinfegern in Kehrbezirken organisiert werden, fordert der Verband.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.