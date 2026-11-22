Umweltminister Carsten Schneider (SPD): "Keine ausreichende Antwort auf die Klimakrise" (AP Photo / Khalil Hamra)

Irlands Klimaminister O’Brien erklärte im Namen der EU-Ratspräsidentschaft, man werde keinen Beschlusstext akzeptieren, der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Kohle, Öl und Gas seien schließlich die Haupttreiber des Klimawandels. Der Text enthält kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Stattdessen sieht er ein Ziel für die CO2-Abscheidung und -Speicherung vor. Damit setzten sich offenbar Ölstaaten wie Saudi-Arabien in den Verhandlungen durch.

Bundesumweltminister Schneider sagte in Antalya, das Papier gebe auf die Bedrohung durch die Klimakrise keine ausreichende Antwort und falle sogar hinter frühere Beschlüsse zurück. Die französische Umweltministerin Barbut sagte, der Text, den die Präsidentschaft am Sonntagmorgen vorgelegt habe, sei noch schwächer formuliert als der vorherige. Währenddessen stiegen die Temperaturen weiter und die Katastrophen vervielfachten sich.

Der abgelehnte Entwurf räumte ein, dass die Erderwärmung die vereinbarte Grenze von 1,5 Grad überschreiten wird. Das Ausmaß und die Dauer der Überschreitung sollte aber begrenzt werden. Bis 2035 soll zudem der Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch auf 35 Prozent steigen. Über die Finanzierung von Klimaanpassung in ärmeren Ländern wird noch gestritten.

Germanwatch: "Erklärung wird wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gerecht"

Positiv nennt Tollmann, dass in der ersten Woche der Konferenz hunderte Staaten gezeigt hätten, wie sie den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Dies sei allerdings eine Bedrohung für das Geschäftsmodell der Öl und Gas produzierenden Länder. Entsprechend versuchten diese beim Ausstieg aus den fossilen Energien zu bremsen. Tollmann sagte aber auch, man dürfe die Abschlusserklärung nicht überbewerten.

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Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.