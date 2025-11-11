In einem Offenen Brief an den Regierungschef von Sachsen-Anhalt heißt es, man stehe unter massivem Zeitdruck. Existenzen hingen an Entscheidungen, die in wenigen Tagen getroffen werden müssten. Man könne nicht länger abwarten. Borris hatte zuvor den Stadtrat darüber informiert, dass der Weihnachtsmarkt wegen Bedenken des Landesverwaltungsamts in Bezug auf das Sicherheitskonzept keine Genehmigung erhält.
Am Montag hatte vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten vor einem Jahr begonnen. Angeklagt ist ein Mann aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt. Der Beschuldigte erklärte heute, dass er sich erneut im Hungerstreik befinde.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.