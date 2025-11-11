Magdeburg
Keine Genehmigung für Weihnachtsmarkt wegen Sicherheitsbedenken - Oberbürgermeisterin wendet sich an Regierungschef Haseloff

Wegen der nicht erteilten Genehmigung für den Weihnachtsmarkt hat sich die Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris mit der Bitte um Unterstützung an Ministerpräsident Haseloff gewandt.

    Public workers clean the Christmas Market, where a car drove into a crowd on Friday evening, in Magdeburg, Germany, is empty on Sunday morning , Dec. 22, 2024. (AP Photo/Michael Probst)
    6 Menschen wurden getötete, mehr als 300 verletzt. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)
    In einem Offenen Brief an den Regierungschef von Sachsen-Anhalt heißt es, man stehe unter massivem Zeitdruck. Existenzen hingen an Entscheidungen, die in wenigen Tagen getroffen werden müssten. Man könne nicht länger abwarten. Borris hatte zuvor den Stadtrat darüber informiert, dass der Weihnachtsmarkt wegen Bedenken des Landesverwaltungsamts in Bezug auf das Sicherheitskonzept keine Genehmigung erhält.
    Am Montag hatte vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten vor einem Jahr begonnen. Angeklagt ist ein Mann aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt. Der Beschuldigte erklärte heute, dass er sich erneut im Hungerstreik befinde.
