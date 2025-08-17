Lebensqualität

Die fehlende Mobilität in ländlichen Regionen habe gravierende Folgen, warnte Präsidentin Verena Bentele. Vielerorts sei die materielle Grundversorgung bedroht. Zahlreiche kleine Läden müssten schließen, Supermärkte seien für Teile der Bevölkerung nicht mehr fußläufig erreichbar. Zudem würden Bus- und Bahnstrecken zusammengestrichen, sodass selbst Geschäfte im nächsten Ort nicht mehr gut erreichbar seien. Hier müsse Daseinsvorsorge ansetzen, führte Bentele aus. Für gleichwertige Lebensverhältnisse sei eine wohnortnahe Infrastruktur entscheidend. Sie verhindere verödende Dorfzentren und biete jungen Menschen eine Perspektive auf dem Land.
Die VdK-Präsidentin verwies zudem auf Probleme in den Städten. Auch dort sei Mobilität für viele keine Selbstverständlichkeit. Millionen von Barrieren erschwerten Menschen tagtäglich das Leben.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.