Lebensqualität

Die fehlende Mobilität in ländlichen Regionen habe gravierende Folgen, wird Präsidentin Bentele in einer Mitteilung zitiert. Vielerorts sei die materielle Grundversorgung bedroht. So müssten etwa zahlreiche kleine Läden schließen und Supermärkte seien für Teile der Bevölkerung nicht mehr zu Fuß erreichbar. Zudem würden Bus- und Bahnstrecken zusammengestrichen, so dass selbst Geschäfte im nächstgelegenen Ort nicht mehr gut erreichbar seien. Bentele betonte, eine wohnortnahe Infrastruktur verhindere verödende Dorfzentren und biete jungen Menschen eine Perspektive auf dem Land.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.