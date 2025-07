Polens Innenminister

Voraussetzung sei, dass auch die deutsche Seite ihre Kontrollen einstelle, sagte Innenminister Siemoniak in Warschau. Polen will von kommender Woche an als Reaktion auf das deutsche Vorgehen ebenfalls Grenzkontrollen zunächst bis Anfang August einführen. Im Mai hatte Bundesinnenminister Dobrindt intensivere Überprüfungen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Zuletzt hatte Brandenburgs Innenminister Wilke, parteilos, im Deutschlandfunk gewarnt, es drohe eine Art Ping-Pong-Spiel, bei dem Menschen zunächst von Deutschland und anschließend von Polen zurückgewiesen werden.