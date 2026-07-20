Jürgen Klopp wird laut Medienberichten neuer Bundestrainer. (picture alliance / Sipa USA / Icon Sport)

Er habe eine Einigung mit seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull erzielt, sagte der 59-Jährige bei Magenta TV. Zugleich verwies er auf noch nicht beendete Gespräche mit dem DFB. Bild und Sky meldeten unterdessen, der Vertrag solle am Freitag unterschrieben und dann auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Klopp leitet bisher die weltweiten Fußballaktivitäten des Getränkeherstellers Red Bull. Er hatte dort einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Klopp ist der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bunds. Er soll auf Julian Nagelsmann folgen, dessen Vertrag nach dem frühen Aus der Nationalmannschaft bei der WM aufgelöst wurde.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.