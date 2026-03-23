Slowenien
Keine klare Mehrheit bei Parlamentswahl

Bei der Parlamentswahl in Slowenien hat weder das konservative noch das liberale Lager eine klare Mehrheit erzielt.

    Der amtierende Ministerpräsident Robert Golob spricht zu den Medien, nachdem seine "Svoboda"-Bewegung die knappe Mehrheit der Stimmen bei den Wahlen gewonnen hat.
    Bei der Parlamentswahl in Slowenien gibt es keine klare Mehrheit. (Darko Bandic/AP/dpa)
    Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt die regierende liberale Freiheitsbewegung von Ministerpräsident Golob auf 28,6 Prozent. Sie liegt damit etwa 0,6 Punkte vor der konservativen Partei SDS von Oppositionsführer Jansa.
    Während Regierungschef Golob bereits Pläne für seine künftige Regierung skizzierte, deutete Ex-Ministerpräsident Jansa an, das Ergebnis vorläufig nicht anzuerkennen. Seine Partei werde alle Wählerstimmen auszählen und prüfen lassen.
    Staatspräsidentin Musar rief die Parteien auf, sich so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu setzen. Sie selbst stehe jederzeit für Gespräche bereit.
    Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.