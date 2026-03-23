Bei der Parlamentswahl in Slowenien gibt es keine klare Mehrheit. (Darko Bandic/AP/dpa)

Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt die regierende liberale Freiheitsbewegung von Ministerpräsident Golob auf 28,6 Prozent. Sie liegt damit etwa 0,6 Punkte vor der konservativen Partei SDS von Oppositionsführer Jansa.

Während Regierungschef Golob bereits Pläne für seine künftige Regierung skizzierte, deutete Ex-Ministerpräsident Jansa an, das Ergebnis vorläufig nicht anzuerkennen. Seine Partei werde alle Wählerstimmen auszählen und prüfen lassen.

Staatspräsidentin Musar rief die Parteien auf, sich so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu setzen. Sie selbst stehe jederzeit für Gespräche bereit.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.