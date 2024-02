Nach Angaben der Bundesregierung gilt dies sowohl für die EU als auch für die NATO. Der polnische Außenminister Sikorski hatte zuvor erklärt, deutsche Soldaten wären in seinem Land willkommen. Er verwies darauf, dass deutsche Offiziere bereits in NATO-Einrichtungen in Polen tätig seien. Deutsche Soldaten wären bei uns willkommen , sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Auch seien zeitweise deutsche Patriot-Flugabwehrstaffeln zur Sicherung der Ostgrenze in seinem Land stationiert worden. Sikorski erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Russland in der Oblast Königsberg Raketen mit nuklearen Sprengköpfen stationiert habe, die Deutschland und Polen in gleicher Weise bedrohten.