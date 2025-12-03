Für den Tiefseebergbau vor der norwegischen Küste wird es vorerst keine neuen Lizenzen geben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Wie ein Regierungssprecher in Oslo mitteilte, wurde in den Verhandlungen über den kommenden Staatshaushalt eine Einigung erzielt, wonach es bis 2029 keine entsprechenden Ausschreibungen mehr geben wird. Premierminister Støre sprach von einer Verschiebung der Pläne zum Tiefseebergbau. Vor Norwegens Küsten befinden sich Bodenschätze wie Kupfer, Zink, Kobalt und Seltene Erden. Die von den Sozialdemokraten geführte Minderheitsregierung hatte sich darauf verständigt, Flächen größer als Großbritannien für den Tiefseebergbau freizugeben. Dies stößt jedoch auf Widerstand mehrerer kleinerer Parteien, die dem Tiefseebergbau ablehnend gegenüberstehen, deren Unterstützung für eine Mehrheit im Parlament aber unerlässlich ist.

