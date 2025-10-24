Chip-Lieferengpass

Erst einmal wird es keinen Produktionsstopp bei VW geben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Wie der Konzern mitteilte, ist die Fahrzeug-Produktion an den deutschen Standorten in der kommenden Woche abgesichert. Gestern hatte VW erklärt, man sei mit alternativen Lieferanten im Gespräch.

Hintergrund sind Lieferprobleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia, der zu einem chinesischen Mutterkonzern gehört. Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über Nexperia übernommen, woraufhin die chinesische Führung einen Exportstopp für die Produkte des Unternehmens verhängte. Die Chips werden zwar in Europa produziert, aber in China weiterverarbeitet.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.