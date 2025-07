Die große Silvesterparty in Berlin vor dem Brandenburger Tor findet in diesem Jahr erstmals nicht statt (Archivbild). (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hatte erkärt, dass das Land für die Show kein Geld mehr geben werde.

Der Geschäftsführer der Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH, Alder, hatte bereits vor Wochen darauf hingewiesen, dass die Planungen für die Party wegen der unklaren Finanzierung gestoppt worden seien. Adler erklärte nun: Ohne finanzielle Unterstützung des Landes, die sich zuletzt auf mindestens mehrere Hunderttausend Euro belief, sei das Ganze nicht mehr wirtschaftlich zu organisieren.

Wegner: "Nicht Aufgabe der Steuerzahler, solche Veranstaltungen mitzufinanzieren"

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner begründete das Ende der Landes-Zuschüsse wie folgt: "Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Steuerzahler, solche Veranstaltungen mitzufinanzieren", sagte der CDU-Politiker der dpa. "Erst recht nicht in Zeiten einer angespannten Haushaltslage." Wegner zufolge laufen Gespräche. Eine Möglichkeit sei ein Feuerwerk am Brandenburger Tor. Oder, so Wegner: "Ein Veranstalter macht die Party mit dem ZDF, aber mit einer anderen Finanzierung oder mit einem anderen Konzept."

ZDF plant Silvesterprogramm um

Die Veranstaltung am Brandenburger Tor mit zahlreichen Künstlern findet seit Jahrzehnten statt. Zuletzt wurde sie immer vom ZDF live übertragen. Der Sender erklärte, man habe zur Kenntnis genommen, dass es die Silvesterparty in der bisherigen Form nicht mehr geben werde. Damit entfällt die Möglichkeit einer Liveübertragung. Das ZDF arbeitet nach eigenen Angaben an anderen Programmoptionen für den Silvesterabend.

