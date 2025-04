In China gedruckte Bibeln sollen von US-Zöllen befreit werden. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Wang Xin Nj)

Demnach habe "Customs and Border Protection“ dem Blatt in einer E-Mail mitgeteilt, dass auch Gebetsbücher und andere religiöse Literatur von Zöllen auf chinesische Einfuhren ausgenommen.

Drei Viertel aller Bibeln stammen aus China

Für christliche Verleger in den USA sei das im derzeitigen Handelskrieg eine Erleichterung, schreibt "Christianity Today". Geschätzte 75 Prozent aller Bibeln würden in China gedruckt. Die größte legale Bibeldruckerei in der Volksrepublik, die Amity Printing Company in der Millionenstadt Nanjing, hat laut dem Magazin Newsweek in Partnerschaft mit zahlreichen Bibelgesellschaften seit 1987 mehr als 100 Millionen Bibeln gedruckt. Der Druck von Bibeln ist anspruchsvoller als der von anderen Büchern, da die Seiten viel dünner sind.

Pikanterweise stammen auch Exemplare der "God Bless the USA"-Bibeln, die Trump während seines Wahlkampfs verteilt hat, aus China. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass im vorigen Jahr fast 120.000 dieser Bibeln von einer Druckerei im ostchinesischen Hangzhou in die USA verschifft wurden.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.