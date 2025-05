Das Bundesland, aber auch Deutschland steckten fest, teilte die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit . Man gehe zwar davon aus, dass bei der Konjunktur die - Zitat - Bodenbildung erreicht sei, die tiefgreifenden strukturellen Probleme bestünden aber weiter. Das schwierige außenwirtschaftliche Umfeld habe die Herausforderungen noch verstärkt. Der so dringend benötigte wirtschaftliche Aufschwung bleibe vorerst aus, führte Vbw-Präsident Hatz aus. Hatz warb für die Abschaffung von Feiertagen . In Deutschland müsse mehr gearbeitet werden, sagte er "Antenne Bayern". Vor allem in China und den USA, aber auch in anderen Ländern Europas arbeite jeder viel mehr als die Deutschen.