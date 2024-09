Koalitionen

Jan Redmann (CDU). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Landesparteichef Redmann teilte nach einem Sondierungstreffen in Potsdam am Donnerstag mit, das von der SPD erbetene Gespräch habe in freundlicher Atmosphäre stattgefunden. Es seien aber keine weiteren Termine vereinbart worden. Bereits vor dem Gespräch hatte Redmann wiederholt betont, dass er keinen Auftrag zur Beteiligung der CDU an einer Regierung sehe. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse würde es im neuen Landtag für eine Koalition aus SPD und CDU allein nicht reichen. Die SPD wiederum hätte eine Mehrheit mit dem BSW.

