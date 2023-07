In Paris hat die traditionelle Militärparade auf den Champs-Elysées stattgefunden. (AFP / GONZALO FUENTES)

Vorgeführt wurden auch Waffensysteme, die Frankreich in die Ukraine geliefert hat. Ehrengast war in diesem Jahr Indiens Premierminister Modi, der das Geschehen mit dem französischen Präsidenten Macron von der Tribüne aus verfolgte. An der Parade waren Soldaten aus etwa 15 Ländern beteiligt, darunter aus Indien ebenso wie aus Benin, dem Senegal und Madagaskar. Zwischenfälle gab es nach Agenturberichten keine. Die Feiern zum 14. Juli finden in Frankreich unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Grund dafür sind die jüngsten Unruhen nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle.

