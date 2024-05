Bundesdatenschutzbeauftragter

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nehme an Stelle von Menschen deren Rechte wahr, die in der Regel nicht wüssten, dass sie von einer Datensammlung betroffen seien. Seine Behörde sei zudem mit den gleichen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet wie der Nachrichtendienst, so dass es bei der Kontrolle nicht um eine Öffnung nach außen gehe. Kelber betonte, in der Regel funktioniere die Zusammenarbeit mit dem BND gut . In einzelnen Punkten habe man aber unterschiedliche rechtliche Auffassungen, und um die gehe es jetzt.