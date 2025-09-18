Ex-FDP-Politiker

Der frühere Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich will gemeinsam mit Ex-AfD-Chefin Frauke Petry ein "neues politisches Angebot" schaffen. (Bodo Schackow / dpa / Bodo Schackow)

Das sogenannte "Team Freiheit" erklärte auf seiner Webseite, der 60-Jährige werde der neue Vorsitzende des Vereins. Kemmerich und Petry würden ein völlig neues, bislang fehlendes politisches Angebot unterbreiten, hieß es.

Kemmerich war 2020 mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Nach bundesweiten Protesten und innerparteilichem Druck trat er binnen weniger Tage vom Amt wieder zurück. Seither galt seine Beziehung zur Bundes-FDP als schwierig. Vor einer Woche hatte er seinen Austritt aus der FDP bekannt gegeben und inhaltliche Differenzen als Grund genannt.

