Chicago

Kenianer Kiptum stellt neuen Marathon-Weltrekord auf

Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Chicago einen Marathon-Weltrekord aufgestellt. Der 23-Jährige lief die 42,195 Kilometer in 2:00:35 Stunden und war damit 39 Sekunden schneller als Rekordhalter Eliud Kipchoge (Kenia), der den Lauf vergangenes Jahr in Berlin mit 2:01:09 gewonnen hatte.

08.10.2023