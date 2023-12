Internationale Filmfestspiele

Die Schauspielerin Lupita Nyong'o wird Berlinale-Jurypräsidentin. (picture alliance / / Invision / AP / Chris Pizzello )

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin teilten mit, die 40-jährige Kenianerin begeistere Publikum und Filmkritiker gleichermaßen. Nyong'o, die auch Regisseurin, Produzentin und Autorin ist, hatte 2014 den Oscar für ihre Nebenrolle im Drama "12 Years a Slave" bekommen.

Auch das scheidende Berlinale-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian äußerte sich zu Lupita Nyong'o. Sie verkörpere, was man am Kino liebe - dass sie vielseitig an verschiedene Projekte herangehe, unterschiedlichste Zielgruppen anspreche und ihre Handschrift in gegensätzlichsten Rollen deutlich sichtbar sei.

