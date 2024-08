US-Präsidentschaftswahl

Robert F. Kennedy (l.) will im US-Präsidentschaftswahlkampf künftig den Republikaner Donald Trump unterstützen. (AP / Evan Vucci)

Er wolle mit einem künftigen Präsidenten Trump zusammenarbeiten, sagte er bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt in Glendale im Bundesstaat Arizona. Kennedy ist ein Neffe des frühen Präsidenten John F. Kennedy. Zuvor hatte er erklärt, in mehreren umkämpften Bundesstaaten - den so genannten Swing States - nicht mehr anzutreten. In Umfragen lag er zuletzt im einstelligen Prozentbereich. Politischen Beobachtern zufolge könnten seine Stimmen in den Swing States den Ausschlag geben. Hier entscheiden zum Teil wenige Stimmenanteile über einen Sieg des Republikaners Trumps oder der Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei, Harris.

Kennedys Familie tendiert eigentlich zu den Demokraten. Allerdings hatten sich einige Mitglieder in der Vergangenheit von ihm distanziert. Sie werfen ihm die Verbreitung von Verschwörungsmythen und eine unklare Haltung zum Sturm fanatischer Trump-Anhänger auf den Kongress in Washington vor dreieinhalb Jahren vor.

