Bluesrock mit Wucht: Kenny Wayne Shepherd, 1977 in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana geboren, ist Autodidakt. Anfangs spielte er Muddy Waters nach, seinem Gitarrenspiel hört man den Einfluss der Legende Stevie Ray Vaughan an – was kein Makel ist. Als 13-Jähriger stand er mit eben jenem, vor gut 30 Jahren allzu früh verstorbenen Bluesrock-Großmeister auf der Bühne. Auch Shepherd spielt hauptsächlich die Fender Stratocaster und am Schlagzeug seiner Band sitzt mit Chris "Whipper" Layton der lengdäre Trommler, der früher mit dem noch legendären Stevie Ray Vaughan zusammen spielte.

Aufnahme vom 7.11.2019 bei den Leverkusener Jazztagen