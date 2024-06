Angelique Kerber darf per Wildcard am Turnier in Wimbledon teilnehmen. (AP / Mark J. Terrill)

Die Deutsche hatte das Turnier 2018 gewonnen, im vergangenen Jahr aber aufgrund ihrer Babypause gefehlt. Wimbledon 2022 war das letzte Turnier, bevor sie aussetzte. Derzeit ist Kerber nur die Nummer 224 der Weltrangliste, damit wäre selbst ein Startplatz in der Qualifikation kaum realistisch.

Neben Kerber nehmen drei weitere Grand-Slam-Siegerinnen per Wildcard in in Wimbledon teil: Caroline Wozniacki aus Dänemark, die Japanerin Naomi Osaka und die Britin Emma Raducanu. Das Rasenturnier findet vom 1. bis 14. Juli statt.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.