Medienberichte

Wie die Bild-Zeitung berichtet, starben die Zwillinge gemeinsam in München. Sie wurden 89 Jahre alt. Die Todesursache ist unklar, es soll einen Polizeieinsatz gegeben haben.
Die Kessler-Zwillinge arbeiteten zusammen als Sängerinnen, Tänzerinnen und Schauspielerinnen. Ihre Karriere begann Mitte der 50er Jahre, als sie im Pariser Lido tanzten. Für die Entertainerinnen wurde der Begriff "Beine der Nation" geprägt. Sie erhielten zahlreiche Preise, darunter die Goldene Rose von Montreux.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.