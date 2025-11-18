Showbranche

Die Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen, starben mit 89 Jahren. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Barbara Insinger / Geisler-Fotopre)

Die Kessler-Zwillinge arbeiteten ihr Leben lang zusammen als Sängerinnen, Tänzerinnen und Schauspielerinnen. Ihre Karriere begann Mitte der 50er Jahre, als sie im Pariser Lido tanzten. Die beiden Entertainerinnen, für die der Begriff "Beine der Nation" geprägt wurde, erhielten auch im Ausland viel Anerkennung. Sie wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter die Goldene Rose von Montreux.

Warnhinweis

Berichte über Suizid können beunruhigend oder verstörend wirken. Wir berichten deshalb nur in Ausnahmefällen darüber. Wenn Sie sich durch das Thema emotional belastet fühlen, nehmen Sie bitte Hilfe in Anspruch. Kostenfreie Hilfe zu jeder Zeit bietet zum Beispiel die Telefonseelsorge - unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder im Internet . Weitere Hilfsangebote finden Sie hier

