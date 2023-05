Nord-Kosovo

Soldaten der NATO-geführten KFOR-Truppe bewachen ein städtisches Gebäude in der Stadt Zvecan im Norden des Kosovo. Vor den Soldaten haben sich Demonstranten versammelt. (AP / Bojan Slavkovic)

Rund 300 KFOR-Soldaten in Kampfmontur bezogen vor dem Gemeindeamt im Ort Zvecan Stellung, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Zugleich versammelte sich demnach auch eine größere Menge serbischer Demonstranten vor dem Amtsgebäude. In dem Ort war es am Freitag zu Zusammenstößen gekommen. Ethnische Serben versuchten heute erneut, die Kontrolle über ein Gebäude der Stadtverwaltung zu übernehmen. In der Region wollen serbische Demonstranten verhindern, dass neu gewählte albanische Bürgermeister ihr Amt antreten. Im Norden des Kosovo bilden die ethnischen Serben die Bevölkerungsmehrheit. Die meisten von ihnen hatten die Kommunalwahl aber boykottiert. Deshalb kommen die Wahlsieger aus albanischen Parteien.

Die bisherigen serbischen Bürgermeister hatten ihre Funktionen im November 2022 aus Protest gegen die Politik der kosovarischen Regierung niedergelegt.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.