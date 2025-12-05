Gesellschaft für deutsche Sprache

Das Wort des Jahres ist "KI-Ära". (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Der Begriff KI-Ära sei "kurz, verständlich und emotional aufgeladen", sagte Andrea Ewels, die Geschäftsführerin der GfdS. Das Wort sei ein starkes Symbol für die Chancen und Risiken, die mit dieser Technologie einhergingen.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten der Begriff "Deal" - eines der Lieblingswörter von US-Präsident Trump für Handels-, Zoll- oder Außenabkommen - und die Wendung "Land gegen Frieden". Dieser Ausdruck steht für die Forderung, dass die von Russland angegriffene Ukraine Gebietsverluste akzeptieren müsse, um einen Friedensvertrag zu erreichen. Auch ”Sondervermögen”, ”Strafzölle” und ”Wohlstandsverlust” finden sich auf der Liste. Aus mehreren Tausend Vorschlägen wählte die Jury zehn Begriffe aus, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben des Jahres sprachlich besonders prägten.

Wort des Jahres 2024: "Ampel-Aus"

Im vergangenen Jahr war "Ampel-Aus" das Wort des Jahres - als Kurzform für das Ende der Ampelkoalition im Bund. Auf den Plätzen zwei und drei landeten 2024 die Begriffe "Klimaschönfärberei" und "kriegstüchtig".

Die GfdS kürt bereits seit 1977 Wörter und Wendungen des Jahres. Nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks ist nach ihren Angaben für die Auswahl entscheidend, sondern seine Signifikanz und Popularität. Die Wörter sind demnach mit keiner Wertung oder Empfehlung verbunden.

